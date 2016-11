Mapplethorpe: Look at the Pictures

Ausgabe November 2016

USA/D 2016, R: Fenton Bailey, Randy Barbato

Der New Yorker Robert Mapplethorpe sorgte bis zu seinem frühen Tod im Jahre 1988 mit provokanten Fotos und einer radikal gelebten Sexualität regelmäßig für Skandale. Wegbegleiter des Künstlers kommen in dieser Dokumentation ebenso ausführlich zu Wort wie Robert Mapplethorpe selbst, der hier in zahlreichen und teilweise bislang noch unveröffentlichten Aufnahmen zu sehen und zu hören ist. Die Dokumentation hat uneingeschränkten Zugang zu seinem fotografischen Werk, in dem Schwarz-Weiß-Motive von schwulem Sex, Blumenstillleben, High-Society-Porträts und S&M-Praktiken vom Selbstverständnis des homosexuellen Künstlers zeugen.

