Willkommen bei den Hartmanns

Ausgabe November 2016

D 2016, R: Simon Verhoeven

Bei den Hartmanns hängt der Haussegen schief. Die Kinder sind schon lange aus dem Haus und die beiden Eltern haben im Rentenalter mit Sinn- und Ehekrisen zu kämpfen. Dass die Ehefrau in dieser Situation einen Flüchtling aus Nigeria bei sich in ihrer Münchner Villa aufnimmt, sorgt erst einmal für weiteres Chaos, aus dem die Familie nur herauskommt, wenn alle an einem Strang ziehen. Simon Verhoevens Versuch, die Flüchtlingskrise in einer überdrehten Familienkomödie aufzuarbeiten, bleibt trotz guter Ansätze und toller Besetzung in komödiantischen Klischees stecken.

