Autogrammstunde von Runrig

Ausgabe November 2016

12.11., 14h, Saturn Music Dome

Die 1973 als The Run Rig Dance Band gegründete Formation erreichte spätestens in den 1980ern als Runrig internationales Format, als sie mit ihrem Kult-Hit „Loch Lommond“ erstmals die UK-Charts enterten. Mittlerweile kann Runrig auf über 40 Jahre Bandgeschichte und einige der eindrucksvollsten Live-Konzerte einer Folkband zurückblicken, wie Großkonzerte mit über 40.000 Besuchern an den Gestaden des Loch Lommond, ausverkaufte Konzerte auf Stirling Castle, am Loch Ness, Edinburgh Castle und vielen, vielen weiteren. Auch ihr Konzert in Köln ist seit längerer Zeit ausverkauft. Vor ihrem Auftritt in der LANXESS arena geben sie aber eine Autogrammstunde im Saturn am Hansaring.

