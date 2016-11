Ausgabe November 2016

12.11., 20h, LANXESS arena

Wer am 11.11. verhindert ist oder den Start in die fünfte Jahreszeit gleich doppelt feiern will, dem sei die Veranstaltung „Elfter im Elften“ in der LANXESS arena empfohlen, denn diese findet erst am Samstag, 12. November statt. Auf der Bühne stehen alle kölschen Größen, die zu einem gelungenen Sessionsauftakt gehören. Gruppen wie die Bläck Fööss, Höhner, Brings, Paveier, Räuber, Kasalla und Cat Ballou lassen jedes jecke Herz höher schlagen. „Dä Blötschkopp“ Marc Metzger moderiert das Ganze.

