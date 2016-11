Ausgabe November 2016

Nichts gegen den Jahresurlaub! Wer freut sich nicht auf zwei oder drei Wochen, in denen vom Alltag mal komplett abgeschaltet werden darf? Wenn es allerdings um den gesundheitlichen Wert eines Urlaubs geht, dann darf zeitlich gern etwas kürzergetreten werden. Regelmäßige Verschnaufpausen vom Alltag sind Gold wert für Körper und Seele. Wo gelingt das besser als in einer Sauna- und Wellnessanlage?

Kurzurlaub für Körper und Seele bei monte mare

Süßes Nichtstun oder aktives Verwöhnprogramm in traumhaftem Ambiente erwartet die Gäste in jeder der zwölf monte mare Anlagen. Die in einigen Standorten vorhandenen Sport- und Freizeitbäder versprechen zudem Wasserspaß für die ganze Familie. Und dennoch: Kein monte mare gleicht dem anderen. Statt uniformer Gestaltung begeistert jede Anlage mit ihrem eigenen Charme. Liebevoll gestaltet bis ins kleinste Detail ist jedes monte mare etwas ganz Besonderes.

Wellness wie auf Bali erleben die Besucher im monte mare in Bedburg. Der großzügig gestaltete Sauna- und Wellnessbereich in balinesischem Stil bietet mit insgesamt neun verschiedenen Themensaunen sowie Dampfbädern, einem Sole-Außenbecken und großzügigen Ruheräumen das perfekte Ambiente für einen Tag Urlaub vom Alltag. Eine Kaminlounge mit zahlreichen Ruhe- und Liegeflächen lädt zum Träumen ein.

Fünf unterschiedlich temperierte Saunen erwarten die Gäste im monte mare Kreuzau. Zudem erweitern ein Dampfbad, Solarien und Whirlpools die Auswahl an Wohlfühl- und Entspannungsangeboten. Jeweils zur vollen Stunde erwartet die Besucher in einer Sauna ein erfrischender Aufguss. Im Textil-Wellnessbereich mit Stollensauna, Dampf- und Solebad wird in Badekleidung sauniert. Die Inhalation des Sole-Nebels stärkt zudem die Abwehrkräfte.

Das monte mare in Reichshof-Eckenhagen besticht mit authentischen Badezeremonien und Erlebnisaufgüssen im „russischen Saunadorf”. Lassen Sie sich in die Zeit der Zaren zurückversetzen! Vom Dampfbad bis zur feurig-heißen Aufguss-Sauna wird für jeden Geschmack etwas geboten. Neben großzügig gestalteten Aufenthaltsbereichen laden neun verschiedene Saunen und Dampfbäder zum sanften Schwitzen ein.

Entspannung aus 1001 Nacht erwartet die Gäste des monte mare in Rheinbach. Orientalische Elemente, sanfte Farben und angenehme Düfte schaffen ein einzigartiges Wohlfühlambiente und lassen Märchen aus 1001 Nacht wahr werden. Insgesamt laden sieben Saunen mit unterschiedlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten zum erholsamen Schwitzen ein. Ob Niedertemperatur-, Heu- oder Trockensauna: Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Kräuter-, Dampf- und Schlammbäder vervollständigen die Auswahl an Wohlfühlangeboten.

Ganz gleich wohin Sie die Wellness-Reise verschlägt: Erleben Sie das kleine Glück freudiger Sorglosigkeit dort, wo das Leben irgendwie geruhsamer pulsiert. Wo ein magischer Zauber in der Luft liegt, dessen Intensität man sich nicht entziehen kann. Entdecken auch Sie „Ihr“ ganz persönliches monte mare.

monte mare in Ihrer Nähe:

monte mare Bedburg, Monte-Mare-Weg 1, 50181 Bedburg

monte mare Kreuzau, Windener Weg 7, 52372 Kreuzau

monte mare Rheinbach, Münstereifeler Straße 69, 53359 Rheinbach

monte mare Reichshof-Eckenhagen, Hahnbucher Straße21, 51580 Reichshof

Eine Übersicht aller Standorte sowie Eintrittspreise und Öffnungszeiten finden Sie auf:

www.monte-mare.de

