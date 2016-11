Ausgabe November 2016

5.11., 14h, Saturn am Hansaring, Eintritt frei

20 Jahre mischt die deutsche Metal Band Perzonal War nun schon den deutschen Underground auf – und das soll gefeiert werden: Am 28. Oktober erschien das 20th-Anniversary Album „Inside the new Time Chaoz“ das insgesamt 11 Songs aus der Frühphase der Band enthält (5 Songs des Albums „The Inside“ von 1998 und 6 Songs des Zweitlings „Newtimechaos“ von 2000). Aus diesem Grund spielt die Band eine exklusive Unplugged Show im Kölner Saturn am Hansaring und werden vor Ort beweisen, dass Heavy Metal Songs auch mit Akustik-Gitarren ganz schön rocken können.

