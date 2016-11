Verdachtsmoment Seitensprung

Ausgabe November 2016

Was tun, wenn sich der Partner plötzlich verändert?

Wer an lauen Sommerabenden durch Köln schlendert, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die ganze Welt im Liebestaumel ist. Ständig laufen dem Kölner ausgelassen feiernde junge Männer und Frauen über den Weg, die ihren Junggesellenabschied mit großem Tamtam begehen. Die Liebesschlösser auf der Hohenzollernbrücke sind bereits so zahlreich, dass sie Bahn und Stadt vor ernstzunehmende Probleme stellen. Und auch in den vielen Lokalen mit der Regenbogenfahne über dem Eingang ist man sich einig, dass es nichts Schöneres als die Liebe gibt. Wenn aus der anfänglichen Verliebtheit etwas Ernsteres wird, läuten auch heute noch bald schon die Hochzeitsglocken. Doch längst nicht immer nehmen es Ehepartner mit ihren Treueschwüren so ernst, wie es vor dem Traualtar scheint. Dass ihre Frau oder der Mann fremdgehen können, ist ein Szenario, das die meisten Menschen zumindest gelegentlich beschäftigt. Fängt der Partner oder die Partnerin auch noch an, das Verhalten zu ändern, ist das Misstrauen groß.

Diese Signale sollten stutzig machen

Dass sich in einer Partnerschaft eine gewisse Routine einschleicht, ist ganz normal. Fängt eine Frau plötzlich an, sich aufwendig zu schminken, hübsche Kleider und hohe Schuhe anzuziehen, wenn sie immer ein eher lässiger Typ war, sollten beim Mann die Alarmglocken läuten. Besitzt sie neuen Schmuck oder Handtaschen, ohne dass Geld vom Konto abgebucht wurde, sollte dies geklärt werden. Männer, die plötzlich häufiger über das Wochenende auf Geschäftsreisen fahren oder ihr Handy abstellen, müssen sich ebenfalls nicht wundern, wenn das Misstrauen ihrer Ehefrauen wächst. Nicht immer steckt hinter diesen Veränderungen tatsächlich eine Affäre oder ein Seitensprung. Doch leider kommen solche Fehltritte auch in den besten Familien vor. Wer wissen will, ob sich der Partner anderweitig vergnügt, kann ihn entweder zur Rede stellen, selbst in dessen Unterlagen und Taschen wühlen oder einen Privatdetektiv beauftragen. Die Detektei Lentz in Köln ist oft mit Fällen konfrontiert, in denen sie mithilfe ihrer Nachforschungen Aufklärung leisten kann. Einen Detektiv zu beauftragen ist unter anderem dann sinnvoll, wenn sich aus dem möglichen Fehlverhalten finanzielle und familiäre Konsequenzen ergeben. Das kann sein, wenn sich herausstellt, dass ein Mann jahrelang ein Kuckuckskind finanziert hat, weil die Partnerin von einem anderen schwanger wurde. Wer einmal fremdgeht, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann wieder untreu. Wenn nur noch ein Vorfall dieser Art ausreicht, um eine unglückliche Ehe zu beenden, ist Klarheit ungeheuer wichtig. Zum Glück stellt sich manchmal auch heraus, dass alle Bedenken unbegründet waren. Wenn dann die Beauftragung des Detektivs gar nicht erst publik wird, steht der Harmonie nichts mehr im Wege.

