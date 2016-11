Verkaufsoffener Sonntag in der City

Ausgabe November 2016

Saturn Köln Hohe Straße und Saturn Connect bieten ein spannendes Programm

Am 06. November 2016 findet der nächste Shopping Sonntag statt und sowohl Saturn Köln Hohe Straße als auch Saturn Connect auf der Schildergasse sind an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Begleitet wird das Wochenende unter dem Motto „Genuss und Naherholung.“ Der Ausgangspunkt für das Thema „Genuss und Naherholung“ ist ein neues Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise mit einem starken Fokus auf qualitativ hochwertige Produkte. Natürlich sind die Märkte Saturn Köln Hohe Straße und Saturn Connect mit der neuesten innovativen Technik auf das kommende Wochenende gut vorbereitet und bieten in mehreren Zelten wieder Top-Angebote an. Geschäftsführerin Carina Brederlow präsentiert einen Foodtruck direkt gegenüber vom Connect Store, vielfältige Kaffee-Genüsse, ultimative 3D-Fotodruck-Figuren zum Anschauen und informieren, Hello-Fresh Box Bestell-Abos, sowie unzählige Top-Titel aus dem CD & DVD Verkauf.

Kölner ShoppingSonntag, 6.11., 13-18h

