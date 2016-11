Ausgabe November 2016

24.11., 20h, Die Kantine

Im Frühjahr eroberte Imanys Song “Don’t Be So Shy” in der Remix-Version der zwei DJs Filatov & Karas europaweit die Single-Charts. Auch das neue “The Wrong Kind of War” der in Paris lebenden Sängerin stieg hoch in den Charts ein.

Wir verlosen 5 x 2 Tickets.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!