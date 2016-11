Leckeres für auf die Hand

Ausgabe November 2016

Erfolgreiche Premiere für den Food Market der DuMont LiveKon Eventagentur

Mehr als 8000 Besucher strömten am Wochenende trotz kühler Witterung auf das Gelände neben dem DuMont-Druckzentrum in Niehl, um den neuen Markt kennenzulernen. „Damit sind unsere Erwartungen bei weitem übertroffen worden“, freut sich Livekon-Geschäftsführer Ralf Becker über den gelungenen Start des neuen Marktformats. Zwei Tage lang hatten mehr als 25 Streetfoodler mit ihren Trucks in Niehl Station gemacht und sich rund um die DuMont Kunsthalle zu einem hippen Food Market formiert, bei dem es internationale Spezialitäten stilecht „auf die Hand“ gab. Ob klassischer Burger oder gegrilltes Steak, ob Veggie-Wrap oder marokkanische Suppe, ob Waffeln oder Churros, ob Chimneykuchen oder italienisches Cremegebäck, ob Kölsch oder Ingwer-Punsch, Honig-Met oder Glühwein – kaum ein Gaumenwunsch blieb am Wochenende offen. Verzehrt werden konnten die Köstlichkeiten, wie es sich für ein Open-Air-Event gehört: Auf Euro-Paletten und riesigen Strohballen, die zu unkonventionellen Freiluft-Sitzgruppen arrangiert waren – oder für die, die es doch ins Warme zog, in einem gelben Original-Schulbus aus den USA. Garniert wurde das neue Food-Fest mit zwei Gigs der Nachwuchsband „Stunde 6“.

Doch nicht nur die Gourmets kamen auf ihre Kosten. Für die kleinen Food-Market-Besucher hatten die Kölner Verkehrs-Betriebe ihren riesigen roten Hüpfbus aufgebaut, der begeistert von den Pänz geentert wurde. Gleich gegenüber konnten sich Nachwuchskicker an der Torwand des FC- Kidsclub messen. Und mitten im Markttrubel sorgten „Duda“, das Plüschmaskottchen der Kinderzeitung „Duda“ und sein FC-Pendant Geißbock Hennes für gute Laune bei den jungen Besuchern. Nach der erfolgreichen Premiere ist es für die Veranstalter klar, dass dieser Food Market einer Wiederholung bedarf. „Ab April 2017 wird es den Food Market auf dem DuMont-Gelände monatlich geben. Und dann mit einer noch größeren Produktvielfalt und einem noch bunterem Rahmenprogramm“, verspricht Ralf Becker.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!