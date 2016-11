Ausgabe November 2016

Anzeige: „Tanzen! Die Magazin-Party“ feiert Jubiläum. Und was für eins!

Am Samstag, 12. November geht das erfolgreiche Partyformat von KSTAMagazin und LiveKon bereits in die 50. Runde. Gefeiert wird diesmal wieder im 50-er Jahre Ambiente des wunderschönen Gloria in der Apostelnstraße.

DJ Razoof und vor allem ein sympathisches, bunt gemischtes Publikum quer durch alle Altersklassen werden wieder dafür sorgen, dass sich die Tanzfläche schnell füllt und – wie immer – bis in den frühen Morgen auch voll bleibt. Tanzen steht bei dieser Party absolut im Mittelpunkt. Dabei sorgt ein Mix aus aktuellen Clubhits und Groove Classics dauerhaft gute Laune.

Tanzen! Die Magazinparty

Samstag, 12. November, 21.30 Uhr

Gloria, Apostelnstr. 11, 50667 Köln

Tickets: 11 Euro, erhältlich als print@home-Ticket unter:

www.koelnticket.de

