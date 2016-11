Ausgabe November 2016

19.11., 19h, LANXESS arena

Mit Hits wie „In The Army Now“ oder „Rockin’ All Over the World“ katapultieren sich Status Quo direkt in den Rock-Olymp. Zusammen mit Uriah Heep tourt die legendäre britische Band 2016 endlich wieder durch Deutschland. Dabei wird dies ihre allerletzte elektrisch verstärkte Live-Tour werden. Ein allerletztes Mal also die Chance Status Quo mit ihren markanten Riffs und einer energiegeladen Show auf der Bühne zu erleben.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!