Xavier Naidoo unplugged

Ausgabe November 2016

18.11., 20h, LANXESS arena

Xavier Naidoo, bei dem schon immer eine außergewöhnliche Sound-Qualität im Vordergrund stand, präsentiert sich seinen Fans im Unplugged-Format auf einer Rundbühne in der Mitte der Hallen, die beste Sicht von allen Sitzplätzen ermöglicht. Begleitet von Neil Palmer am Flügel und Alex Auer an der Gitarre gestaltet Xavier Naidoo ein intimes akustisches Konzert im großen Rahmen. Es gilt sich allerdings zu beeilen, denn es sind nur noch wenige Restkarten im Verkauf.

