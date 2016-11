2. Kölner Puppet Slam

Ausgabe November 2016

18.11., 20 Uhr, Kölner Künstler Theater

Es kommt gar nicht auf die schönste Puppe an – was zählt, ist alleine die Idee. Den eindrucksvollen Beweis lieferte die einzigartige Hildegart Scholten, Siegerin des 1. Kölner Puppet Slams. Ihre Puppe trug zwar den eindrucksvollen Namen „Der Prinz“, doch dabei handelte es sich lediglich um eine mit Alufolie umwickelte Papprolle. Das sollte all denen Mut machen, die noch zögern, sich zu bewerben. Nach der restlos ausverkauften Premiere im Juni wird der Wettbewerb, bei dem der Publikumsapplaus den Sieger bestimmt, künftig regelmäßig stattfinden. Charmant durch das Programm führt Vera Passy, Mitglied des Improtheaters „Die Springmaus“. Ihr zur Seite steht, wie es sich für einen Puppet Slam gehört, der weltweit vielleicht einzige schauspielernde Frosch mit Doktortitel, Herr Dr. Teichmann. -da

