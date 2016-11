Hänsel und Gretel. Kein Kindermärchen

Ausgabe November 2016

17., 18., 24., 25.11., jew. 20h, Metropol Theater

Die Märchen der Brüder Grimm enthalten viele Elemente, die aus heutiger Sicht alles andere als jugendfrei sind. Da verwundert es eigentlich, dass sie in Film und Theater lange fast ausschließlich als Kindergeschichten interpretiert wurden. Das dachte wohl auch Metropol-Intendantin Mareike Marx, als sie in der vergangenen Spielzeit mit „Rapunzel“ erstmals „Kein Kindermächen“ auf den Spielplan nahm. Der Erfolg gab ihr Recht, und so inszenierte sie in diesem Jahr eine Erwachsenen-Ausgabe von „Hänsel und Gretel“. Das Stück gehört zu den düstersten, die bisher am Metropol Theater gezeigt wurden – und gleichzeitig zu den beeindruckendsten, war sich das Premierenpublikum einig. Als Hänsel und Gretel überzeugen Aslan Aslan und Manuela Frauenrath. Am nachhaltigsten beeindruckt aber Paulena Müller als androgyne Hexe. –da

