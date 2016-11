Ausgabe November 2016

15.11., 18h, Triple A & Meins (Mittelstr. 12-14)

Am kommenden Dienstag wird die Kölner Partyszene um eine Facette reicher. Dann nämlich feiert die neue Afterjob-Party der DuMont-LiveKon im stylischen Ambiente des Clubs Triple A, der vom Rudolfplatz umgezogen ist, und des neuen Restaurants Meins an der Mittelstraße Premiere. Ab 18 Uhr lautet das Motto „Jokes & Juice“ – sprich: Es geht dort nicht mehr um hartes Business, sondern darum, nette Leute zu treffen, sich bei einem Drink zu entspannen und nach getaner Arbeit einfach Spaß zu haben. „Wir möchten den Kölnerinnen und Kölnern mit der neuen Afterjob-Partyreihe eine unkomplizierte Plattform für ein lockeres Get together bieten“, erklärt LiveKon-Geschäftsführer Ralf Becker. Deshalb soll die „Jokes & Juice“-Afterjob-Party fest im Kölner Event-Kalender verankert werden und künftig jeden Dienstag ab 18 Uhr im Triple A und Meins stattfinden. Die Tickets für die „Jokes & Juice“ kosten 6 Euro (nur an der Abendkasse). Im Eintrittspreis ist ein Willkommensgetränk enthalten.

