Gezi Soul 2016

Ausgabe November 2016

1.-3.12., ARTheater, YUCA, Nachtigall Bar, www.gezi-soul.de

Zum zweiten Mal findet in Köln-Ehrenfeld das Köln-Istanbul-Festival, Gezi Soul, statt. Das Festival wird unter anderem mit sechs Konzerten der Bands Light in Babylon, Kent Coda und Gras gefeiert. Der Auftakt der Veranstaltung wird durch eine Podiumsdiskussion zum Thema „Der Putsch in der Türkei und die Zeit danach – Analysen, Erfahrungsberichte und Prognosen“ mit hochkarätigen Gästen aus unterschiedlichen Bereichen der türkischen Gesellschaft im ARTheater begangen. Der Putschversuch und Ausnahmezustand sowie die schleichende Infiltration der Gesellschaft durch die Gülenisten in der Türkei sollen diskutiert werden. Anschließend wird Initiator Ümit Han ein Ambientkonzert aufführen. Zudem wird Sascha Bisley, Autor des Buches „Zurück aus der Hölle: Vom Gewalttäter zum Sozialarbeiter“ und Journalist beim ZDF (Doku-Reihe „Szene Deutschland“) aus Gene Sharps Buch „Von der Diktatur zur Demokratie – Ein Leitfaden für die Befreiung.“ vorlesen. Zum Abschluss des Festivals steigt eine Party in der Nachtigall Bar.

