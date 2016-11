Jack Reacher – Kein Weg zurück

Ausgabe November 2016

USA 2016; R: Edward Zwick

Als der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher (Tom Cruise) an seine frühere Wirkungsstätte, Washington, zurückkehrt, gerät er prompt in eine mörderische Intrige. Verbindungsoffizier Major Susan Turner (Cobie Smulders) wurde wegen angeblichen Verrats in ein Hochsicherheitsgefängnis gesteckt und Reacher wird beim Versuch, deren Unschuld zu beweisen, von Killern gejagt. Als Reachers vermeintliche Tochter gerät außerdem die 15-jährige Samantha ins Fadenkreuz der Mörder. Edward Zwick inszeniert den zweiten „Jack Reacher“ als schnörkellosen Actionfilm, der allerdings als durchschnittliches Genreprodukt kaum Glanzpunkte setzen kann.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!