Ausgabe November 2016

Europas größter DJ-Contest macht Halt in Köln

Die Loveparade in Berlin, die Partyreihe „In Bed with Space“ auf Ibiza oder NEW YORKER ODC 40, einer Dance-Show im TV – NEW YORKER war schon immer maßgeblicher Impulsgeber und Unterstützer der House-Bewegung. Um an diese erfolgreiche Tradition anzuknüpfen und die enge Verbindung von NEW YORKER und Electronic Dance Music wieder aufleben zu lassen, mischt das Modeunternehmen die Szene jetzt mit einem neuen Highlight auf: Europas größtem DJ-Contest NYDJAY.

Dabei treten DJ-Talente aus rund 40 Ländern gegeneinander an. Der Sieger oder die Siegerin gewinnt einen Künstler Vertrag mit der Booking-Agentur Sushi 3000, eine von NEW YORKER begleitete Tour durch mehrere Städte Europas sowie einen Auftritt auf dem international renommierten Untold-Festival in Rumänien. Elektronische Musik ist das DJ-Genre der heutigen Superstars wie David Guetta, Tiësto oder Calvin Harris. Um Nachwuchstalenten eine Chance zu geben, diesen Lifestyle ebenfalls leben zu dürfen, ruft NYDJAY by NEW YORKER nun auf sich zu bewerben!

Um bei dem Event in Köln dabei zu sein, sind alle Nachwuchs-DJs noch bis zum 18. Dezember 2016 dazu aufgefordert, ihre eigenen Sets über die Website NYDJAY.com sowie via Mixcloud ins Voting zu schicken. Die vier DJs mit den von der Jury am besten bewerteten Sets treten bei den Live-Battles ab Dezember 2016 gegeneinander an, wo sie die Party-Crowd und die internationale Jury von sich überzeugen müssen. Die jeweiligen Gewinner werden das gigantische Finale im Sommer 2017 auf Ibiza bestreiten und so ihrem Traum von einer internationalen DJ-Karriere ein Stück näher kommen. Neben der Auftaktveranstaltung am 17.12.2016 in Amsterdam ist Köln schon die nächste Stadt, in der diese gigantische Event-Reihe Halt macht. Für das Event im Bootshaus in Köln am 21.01.2017 werden neben den vier Newcomern auch internationale DJ Stars sowie Prominente aus dem Musik- Event- und Fashionbusiness erwartet.

