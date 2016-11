Ausgabe November 2016

29.11., 20h, E-Werk

Patrice schreibt schon immer Musik, die das ist, was wir fordern: Bewegung! Am 29. November wird der Multi-Platin-Produzent, Songwriter, Musiker und Recording-Studio-Betreiber im E-Werk auftreten und seine völlig eigenständige Mischung aus Reggae, Soul, HipHop, Blues, R ’n’ B und Funk seinen Fans präsentieren. „We were born in an open war, can’t remember how it was before.“ Patrice verbindet Politisches und Schöngeistiges – ganz nach der großen Tradition von Nina Simone bis Bob Marley.

