Peter Handke – Bin im Wald. Kann sein, dass ich mich verspäte

Ausgabe November 2016

D 2016; R: Corinna Belz

Die Dokumentarfilmerin Corinna Belz („Gerhard Richter Painting“) trifft den deutschen Schriftsteller Peter Handke in seinem Haus in einer Pariser Vorstadt. Das stille Refugium des Autors wird zum Ausgangspunkt eines spannenden Künstlerporträts, das überraschende Einblicke in das Denken, die Arbeit und das Leben von Peter Handke eröffnet. Die kluge Kinodokumentation über das Schreiben und den schöpferischen Prozess, Wirklichkeit in Kunst umzusetzen, setzt beim Betrachter allerdings ein gewisses Vorwissen über den Autor voraus.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!