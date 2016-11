Ausgabe November 2016

14.11., 20h, LANXESS arena, rhcp.tickets.de, 61,70-89,20€

Nicht umsonst wurden die Red Hot Chili Peppers 2012 in die „Rock and Roll Hall of Fame“ aufgenommen. Dem bereits 1983 gegründeten Quartett um Sänger Anthony Kiedis gelang Anfang der 1990er-Jahre der Durchbruch mit Hits wie „Give It Away“ und „Under the Bridge“. Seitdem sorgte die Alternative-Rock- und Crossover-Formation in regelmäßigen Abständen mit Singles und Alben für Furore, so auch mit „The Getaway“, ihrem elften Studioalbum, das diesen Sommer erschien und in den UK-, USA- und den hiesigen Charts jeweils Platz zwei erreichte. Beim diesjährigen „Rock am Ring“ zeigten die US-Amerikaner bereits, was die Fans bei ihrer Arena-Tour erwartet: ein Live-Spektakel mit funky Bassläufen, hakenschlagenden Gitarrenmelodien, mitreißendem Gesang von Anthony Kiedis und stimmungsvollen Songs.

