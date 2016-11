„Es gab noch nie so viele gute Weine wie jetzt.“

Ausgabe November 2016

„Schiefer trifft Muschelkalk“ steht groß auf eurer Webseite. Was hat es damit auf sich?

Schiefer, das ist das Weingut Willems-Willems an der Saar, das ich in fünfter Generation betreibe. Muschelkalk prägt die Böden in Rheinhessen, wo das Weingut meines Mannes liegt. Gemeinsam führen wir beide Familienweingüter sozusagen unter einem Dach. Wir leben mit unseren drei Töchtern in Appenheim im nördlichen Rheinhessen und ich pendle zwischen beiden Standorten, bin immer dann an der Saar, wenn es notwendig ist und natürlich während der Lese besonders häufig. Ich habe aber auch immer noch die Unterstützung meiner Eltern, die nach wie vor im Weinberg und im Verkauf kräftig mit anpacken und sich auch um die Ferienwohnungen im Winzerhaus kümmern. Und ich kann mich voll und ganz auf meinen Betriebsleiter verlassen, der inzwischen den fünften Jahrgang mit uns gemacht hat und dem ich zu 100 % vertraue. Anders wäre dieser Spagat zwischen den beiden Weingütern auch gar nicht zu schaffen. Das ist schon eine spezielle Herausforderung.

Wird man automatisch Winzerin, wenn man aus einer Winzerfamilie kommt?

Natürlich prägt einen das, aber es führt nicht zwangsläufig dazu, dass man in die Fußstapfen seiner Eltern tritt. Bei mir ist der Funke einfach irgendwann übergesprungen. Als Kind war ich oft im Weinberg mit dabei, habe zwischen den Rebstöcken und in den Büschen gespielt und einen sehr engen Bezug zur Natur entwickelt. Die Liebe zum Wein kam selbstverständlich erst später. Nach dem Abitur habe ich ein Praktikum bei Reichsgraf von Kesselstadt an der Ruwer gemacht, erst da habe ich gemerkt, was eigentlich alles dahinter steckt und wie facettenreich dieser Beruf tatsächlich ist. Man kann seine eigene Philosophie entwickeln, ist in vielerlei Hinsicht gefordert. Geologie, Landwirtschaft, die Arbeit im Keller, Marketing, Buchhaltung, Vertrieb – das gehört alles mit dazu.

Deine Weinberge befinden sich an der Saar – du bist sehr stolz auf diese Lage. Was ist das Besondere an diesem Weinanbaugebiet?

Ich fühle mich tatsächlich sehr privilegiert, hier Weine machen zu können. Unsere Weinberge liegen in einer Region wo Saar und Mosel zusammentreffen, unweit von Trier an der Obermosel – das ist schon ein ganz besonderes Weinanbaugebiet. Durch meine Auslandserfahrungen in Südafrika und Australien ist mir erst richtig bewusst geworden, was für ein geniales Klima wir hier haben. Wir haben einfach die perfekten Gegebenheiten vor der Haustür: Die Schieferböden, die Steillagen, intensive Sonneneinstrahlung bei Tag, kühle Nächte, die sehr lange Reifeperiode usw. All das führt zu einer unnachahmlichen Stilistik, die man in dieser Art sonst nirgendwo auf der Welt findet. Nur hier hat man diese kristallklare Feinheit, elegante Mineralik und Verspieltheit in den Weinen, die Lust macht aufs Weitertrinken – „animierender Trinkfluss“ sagt man dazu auch gern.

Von der Weinwelt wirst du vor allem deiner hochwertigen trockenen und feinherben Rieslinge wegen gefeiert. Das ist eigentlich recht ungewöhnlich im Gebiet der Saar.

Das stimmt, von der Saar kommen meist restsüße Weine. Das heißt aber nicht, dass man die Weine nicht auch anders ausbauen kann. Riesling ist eine unglaublich facettenreiche Rebsorte, genau das ist so spannend an ihr. Meine Weine sind ein bisschen anders und man muss sich da auch ein bisschen hineinfinden und -schmecken. Das Karge, Salzige, die zurückgenommene Frucht: Das ist schon etwas ganz Besonderes. Wenn man sich da aber ein bisschen „eingetrunken“ hat, ist es einfach genial.

Kannst du uns deine Weine noch ein bisschen näher beschreiben?

Meine Weine sind fein, mineralisch, mit wenig Alkohol, viel Spiel und einem finessenreichen Charakter. Es sind sehr eigenständige Weine, die vom blauen Devon-Schiefer und unserer speziellen Arbeit im Weinberg geprägt sind. Wir haben eine ganz klare Philosophie: Die Trauben sollen möglichst lange hängen können und wir setzen auf Ertragsreduktion, sprich lieber weniger sehr gute Trauben als eine große Ernte, aber mittelmäßige Qualität. Die Hauptarbeit passiert bei uns im Weinberg, aber auch bei allem, was danach kommt, sind wir sehr behutsam: Wir lassen die Trauben lange auf der Feinhefe liegen, vergären mit spontanen Hefen, pumpen den Wein nicht und füllen nicht zu früh ab. Der Wein bekommt viel Zeit, sich zu entwickeln – und hat deshalb auch ein großes Reifepotenzial.

Hast du einen Tipp für alle, die deine Weine oder generell Moselweine ein bisschen besser kennen lernen wollen?

Offen sein für alles und sich einfach durchprobieren, schauen was einem gefällt, das ist immer noch die beste Art, Wein kennen zu lernen. Genau dafür sind solche Veranstaltungen wie die Lange Nacht der Weine da. Gerade die Mosel Edition wird richtig spannend. Weine von Mosel, Saar und Ruwer hatten lange Zeit den Ruf, nur „süß“ zu sein und galten als ein wenig antiquiert. Da ist aber in den letzten zehn Jahren unheimlich viel passiert. Die neue Winzergeneration geht neue Wege, wir machen immer mehr frische, elegante, trockene bis feinherbe Weine, die auch super zum Essen passen. Auch in Sachen Qualität hat der Moselriesling deutlich Aufwind erfahren: Unsere Weine z.B. halten sich einmal geöffnet und gut gekühlt problemlos bis zu zwei Wochen. Mein Tipp: Den Wein nicht sofort leer trinken, sondern beobachten und nachschmecken, wie er sich über die Tage hinweg entwickelt. Wein ist ein lebendiges Produkt.

