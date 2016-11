Dinger’s Gartencenter

Ausgabe November 2016

Goldammerweg 361 (Vogelsang), Ö: Mo-Fr 9-19.30h, Sa 9-18h, So 11-16h, www.dingers.de

In der Weihnachtszeit zu Dinger’s – da geht es doch sicher zum berühmten Weihnachtsbazar! Tatsächlich hat sich die größte Weihnachtsausstellung der ganzen Region in über 30 Jahren einen Namen gemacht, der sogar bis in die Nachbarländer reicht. Zehntausende verschiedene Artikel sind dort festlich arrangiert und liebevoll in Szene gesetzt – vom Kunstbaum bis zur Krippe, von Leuchtketten bis zur größten Auswahl an Kerzen, die Deutschlands Westen zu bieten hat.

Alleine die Eröffnungsshow im September zieht hunderte Fans an und auch sonst sind für ein Gartencenter solche Dimensionen ungewöhnlich. Hier findet man kölsche Deko mit Sprüchen und Dommotiven, eine große Schleifenwerkstatt mit hunderten verschiedenen Bändern und häufig auch Dinge, die wirklich nicht jeder hat: Der Hingucker dieses Jahres ist ein Baum, der sich im Wind zu wiegen scheint – er knarrt sogar bei seinen Bewegungen!

Der perfekte Baum steht schon bereit

Aber Dinger’s wäre kein Gartencenter, wenn es zu Weihnachten nicht auch frische Pflanzen für jeden Bedarf gäbe. So sind die Weihnachtssterne fast schon zu einer Wappenpflanze geworden – seit Anfang November verbreiten sie eine intensive Farbenpracht. Weihnachtssterne sind eine beliebte Aufmerksamkeit bei Einladungen und Feiern – und blühen dank konsequenter Qualitätsauswahl bei guter Pflege den ganzen Winter durch. Es gibt sogar Sorten, die Kälte ertragen und so den Balkon verschönern.

Frisch sind auch Weihnachtsbäume und Adventskränze. Fast 2000 Bäume werden direkt aus der Region angeliefert – und das mehrmals, damit sie nicht zu lange stehen. In der Baumschule sind die Bäume einzeln aufgestellt; hell und trocken, damit sich jeder ein Bild von allen Seiten machen und sein Lieblingsexemplar aussuchen kann. Es gibt sie groß, klein, mit Ballen, in allen gängigen Sorten von Tannen über Fichten bis hin zu Kiefern. Ergänzt wird die Pracht durch 7000 Adventskränze, davon 2000 von Hand mit Phantasie und Hingabe dekoriert.

Kein Stress – es ist doch Weihnachten

Natürlich eignen sich Pflanzen auch phantastisch als Weihnachtsgeschenk. Beliebt sind in der Wintersaison edle Zimmerpflanzen wie zum Beispiel Orchideen. Deutschlands größtes überdachtes Gartencenter hat eine sehenswerte Auswahl an fast allen Pflanzen für den Innen- und Außenbereich und, im Winter ebenfalls gut besucht, die mit Abstand größte Kunstblumenabteilung weit und breit.

Das Beste: das Ganze geht auch ohne Hektik. Mitten im Center liegt ein helles, einladendes Glascafé mit Palme und Wasserfall, herrlich großen Kuchenstücken und einer Auswahl an beliebten Bistrogerichten und Getränken. Für Kinder gibt es einen Spielplatz im Trockenen. Und vor allem sind in dieser Zeit alle Mitarbeiter im Einsatz, so dass man immer einen Ansprechpartner findet, der in Ruhe beraten und weiterhelfen kann.

