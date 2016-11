Schandmaul in Bochum

Ausgabe November 2016

19.11., 19.45h, RuhrCongress, Bochum

„Orleans“ ist, so sagt Schandmaul-Frontmann Thomas Lindner, „unser bombastischster Song aller Zeiten“. Wie ein Heer lässt die Band 110 Instrumente im Eröffnungsstück ihres neunten Studioalbums „Leuchtfeuer“ losschlagen. Zwei Jahre nach ihrem über 100.000 Mal verkauften Chartalbum „Unendlich“ und ausverkauften Tourneen setzen die glorreichen Sechs mit Hörnern, Posaunen, Trompeten und mehr als einem ganzen Streichorchester voll mitreißendem Übermut und voller Entschlossenheit nach. Und auch wenn sich der Markt gerade ihren Künsten entgegenzustrecken scheint, mit dem Folkrock-Hype von Bands wie Mumford & Sons und modernem Fantasy-Kult wie „Game of Thrones“, haben Schandmaul doch längst auf eigene Faust die Welt erobert. Auf hunderten Konzerten mit bis zu 10.000 Gästen wie am hiesigen Tanzbrunnen.

Wir verlosen 3 x 2 Tickets.

