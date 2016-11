Ausgabe November 2016

„Sonnet to the Nile“, Kölnischer Kunstverein, Hahnenstr. 6, 50667 Köln, Tel. 0221-21 70 21, Di-So 11-18h, 4/2€, bis 18.12.

Christiana Soulou (*1961) zeichnet menschliche, tierische und mythische Figuren ganz umrisshaft, fast schwerelos. Dabei gerät das weiße Papier zu einer Art Bühne für die von ihr geschaffenen Wesen. Mit Bunt-, Blei- und Rötelstift sowie mit Aquarellfarben zeichnet sie Linien, die abbrechen oder im Weiß verschwinden können. Ihre Serie „Imaginary Beings“ umfasst verschiedene sonderbare Fabelwesen, die zugleich vertraut und unheimlich erscheinen. Durch ihre Arbeiten stellt Soulou in Frage, ob es eine klare Abgrenzung zwischen Fantasie und Realität gibt. Der Kölnische Kunstverein präsentiert unter dem Titel „Sonnet to the Nile“ Soulous erste institutionelle Einzelausstellung in Deutschland.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!