Nathalie Loriers – Tineke Postma – Nicolas Thys

Ausgabe November 2016

1.12., 20h, Altes Pfandhaus

Wenige Jazzkünstler sind im eigenen Land so beliebt wie die Pianistin Nathalie Loriers. Seit Ende der 1990er Jahren entpuppte sie sich zur „leading lady of Belgian jazz“. Nicht nur ihres lyrischen Klavierspiels wegen, sondern auch wegen ihrer musikalischen Vielfalt und ihrer starken kompositorischen Fähigkeit . Tineke Postma ist eine der größten Exporthits des Niederländischen Jazz. Sie wird auch weit über die eigenen Landesgrenzen hinaus mit Preisen geehrt. So erreichte sie in der bekannten Amerikanische Jazzzeitschrift Down Beat im Jahre 2012 Platz 5 in der “Rising Star“-Rangliste. Beim letzten „International Jazzday“ spielte sie noch zusammen mit dem amerikanischen Saxophonisten Wayne Shorter in der Assembly Hall der United Nations in New York. Für die neue CD „We will really meet again“ haben die Jazzladies den Bassisten Nic Thys an ihrer Seite, ein international bekannter Name und einer der meist gefragten Bassisten Belgiens, der u.a. bereits mit „Taxiwars“ in Deutschland unterwegs war. Thys ist in vielen musikalischen Genres zu Hause und Weiß diese Einflüsse subtil in die Musik einfließen zu lassen.

