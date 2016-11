Rhein-Wein-Selektion und Tickets zur Ausstellung „Der Rhein. Eine europäische Flussbiografie“

Ausgabe November 2016

In der Ausstellung können die Besucher den Rhein von seinen Quellen bis zum Rhein-Maas-Schelde-Delta begleiten und sich am Beispiel einzelner Orte und Regionen über 2.000 Jahre Kulturgeschichte informieren. Das inspirierte den Kölner Weinkeller dazu, eine Edition aus drei besonderen Weinen zu schaffen, die exemplarisch für die große Vielfalt der Rheinweine stehen. Die Rhein-Wein-Selektion enthält einen Spätburgunder aus dem Rheingau, einen Riesling aus Rheinhessen und einen Riesling vom Mittelrhein. Die exklusive Edition wurde von Romana Echensperger, Master of Wine, editiert und ist limitiert. Erhältlich ist die Rhein-Wein-Selektion über den Online-Shop des Kölner Weinkellers.

Ausstellung „Der Rhein. Eine europäische Flussbiografie“

Bundeskunsthalle Bonn, Museumsmeile Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn, bis 22.1.17

Wir verlosen drei Sets, jeweils im Wert von 60 € mit der Rhein-Wein-Selektion und zwei Tickets zur Ausstellung „Der Rhein. Eine europäische Flussbiografie“.



Teilnahmeformular Hinweis: Die Adressen der Gewinner werden von uns ggf. an die den Gewinn versendenden Unternehmen weitergeleitet. Eine Barauszahlung, Änderung oder ein Umtausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Wir verlosen monatlich unter allen Teilnehmern 50 kostenlose Jahresabos der e-Paper-Ausgabe der „Kölner Illustrierte“ . Vorname (Pflichtfeld) Nachname (Pflichtfeld) Email (gültige Emailadresse notwendig) Telefon Strasse (Pflichtfeld) PLZ (Pflichtfeld) Ort (Pflichtfeld) Zum Schutz gegen Spam und Betrugsversuche bei unseren Gewinnspielen setzen wir ein sogenanntes CAPTCHA ein. Bitte geben Sie die im Bild enthaltenen Zeichen in das Eingabefeld ein. CAPTCHA-Lösung Immer auf dem Laufenden? Folg uns doch bei Facebook und Twitter und sei immer auf dem neusten Stand!



Wir freuen uns über dein Like und Follow!





Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!