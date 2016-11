Ausgabe November 2016

D/F/Mexiko 2016; R: Rafi Pitts

Die einzige Möglichkeit für den jungen Mexikaner Nero (Johnny Ortiz), seinen Traum vom legalen Leben in den USA wahr zu machen, liegt in einer „Green Card“. Um sie zu bekommen, muss er sich als Soldat verpflichten. Ehe er weiß, wie ihm geschieht, findet sich Nero im Afghanistan-Krieg wieder. Angesichts von Donald Trumps geplanter Politik gegen mexikanische Einwanderer ist der Film des Exil-Iraners Rafi Pitts von beklemmender Aktualität. Dabei setzt Pitts in seinem satirischen Drama auch brillante filmische Akzente.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!