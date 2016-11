Neues Angebot der AWB

Ausgabe November 2016

Kölns stille Örtchen schnell und einfach finden

Mehr als eine Million Menschen nutzen jährlich die von der AWB für die Stadt Köln betriebenen Toiletten. Diese befinden sich in der Nähe wichtiger Sehenswürdigkeiten, in den stark frequentierten Vierteln und saisonal auch in etlichen Grünanlagen. Das Informationsportal unter www.toiletten.koeln bietet einen umfassenden Überblick über das Angebot aller öffentlichen Toiletten in Köln. Dank einer komfortablen Suchfunktion finden alle Bürger und Besucher Kölns schnell und einfach das nächste öffentliche WC in der Umgebung und können sich per Aufruf über das Smartphone z.B. direkt die Route zur nächstgelegenen Toilette anzeigen lassen. Die AWB nimmt in Kürze zwei weitere City-Toiletten in Betrieb. Im Dezember wird die neue Toilettenanlage auf dem Marktplatz in Urbach eröffnet. Im Frühjahr kommt eine City- Toilette in Longerich an der Kreuzung Longericher Straße Ecke Johannes-Rings-Straße dazu. Beide City-Toiletten sind Einraumvarianten mit Kabinen, die barrierefrei ausgeführt sind. Die Nutzung der Toiletten kostet 50 Cent.

Weitere Standorte im Kölner Stadtgebiet sind in Vorbereitung und dann auf www.toiletten.koeln zu finden.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!