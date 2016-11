Ausgabe November 2016

22.11., 20.30h, Altes Pfandhaus

Worthy Davis ist kein Unbekannter. Der Sänger, Songwriter und Produzent aus Denver, Colorado, hat bereits als Frontmann der TV-Total-Band The Heavytones auf sich aufmerksam gemacht. Nun liegt sein Debüt „Pieces of Park Hill“ vor. Die 15 Stücke der CD sind eine Mixtur aus Pop, Soul und Jazz. Funky Wah-Wah-Gitarren-Grooves, Formation fliegende Bläser, fette an die Siebziger erinnernde Basslinien, lateinamerikanische Polyrhythmik, großes Balladen-Sentiment und tanzbare Uptempo-Beats – all dies machen das Album zu einem echten Hinhörer.

