Der kleinste Weihnachtsmarkt

Ausgabe November 2016

„Glühwein saufen für eine bessere Welt #3“, 27.11.-22.12., Mo-Sa 16.30-22h, So 12-22h, Lutherkirche Südstadt, weitere Infos auf Facebook

Auf dem “kleinsten Weihnachtsmarkt Kölns” geht die Aktion “Glühwein saufen für eine bessere Welt” der KG Ponyhof e.V. in die dritte Runde. Viele Kölner Bands kommen vorbei und machen auf der kleinen Bühne ein wenig Musik. Darunter Kasalla, Querbeat, Miljö, Cat Ballou, ZASS, Tom Words, JP Weber, Knittler, Klüngelköpp und viele viele Andere. Die Händler kommen bis auf eine Ausnahme alle aus der Kölner Südstadt. Zum Beispiel das “Bienwerk” mit Honig von Bienenstöcken aus der Südstadt. Die Schirmherrschaft hat dankenswerterweise der überragende Dr. Navid Kermani übernommen. Mit dem Erlös des Marktes werden verschiedene Projekte unterstützt. Unter anderem an “die Kölner Südstadt hilft Strassenkindern im Kongo”, den Bauspielplatz im Friedenspark, ein Heim für gehörlose Kinder in Indien und die Lutherkirche mit all ihren vielen tollen Projekten. Der Markt öffnet vom 27. November bis zum 22. Dezember täglich von 16.30 Uhr bis 22 Uhr und Sonntags bereits ab 12 Uhr. Eine Tasse Winzerglühwein kostet 2.50€.

