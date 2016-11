Ausgabe November 2016

20.2.2017, 20h, Club Bahnhof Ehrenfeld, VVK: 20€ + Geb.

Die junge Londonerin klingt uns spätestens seit dem Sommer mit ihrem Soul-Pop Hit „White Tiger“ wohltuend in den Ohren und wurde just von Ferrero als Untermalung für ihre Fernsehkampagne ausgewählt. Mit ihrer außergewöhnlichen Stimme sowie dem melodiösen und tanzbaren retro-sound, hat sie sich schnell zum Liebling der Kritiker gemacht. So wurde ihr aktuell die Ehre zu Teil in die „Critics Choice Shortlist“ der Brit Awards aufgenommen zu werden. Die prominenten Vorgänger heißen Adele, Tom Odell, Ellie Goulding oder Sam Smith.

Wir verlosen 1 x 2 Tickets.

