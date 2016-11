Ausgabe November 2016

Eröffnung von White Stuff auf der Ehrenstraße

Am Samstag, den 18. November eröffnete das britische Modelabel „White Stuff“ seinen ersten Kölner Shop auf der Ehrenstraße. Schon am Vortag sah man in der Innenstadt die knallroten Fahrräder mit der auffälligen „White Stuff“-Reklame am Heumarkt, der Mittelstraße und in der Nähe der Schildergasse herumfahren. Das Interieur reicht über messingfarbene Deko-Elemente, blumige Vintage-Tapeten bis hin zu aufwendig aufgearbeiteten Holzdielen und verschafft sofort eine gemütliche Shopping-Atmosphäre. Die weichen Sessel an der kostenlosen Tee-Lounge stehen Besuchern und Kunden jederzeit zur freien Verfügung und laden zum entspannten Plaudern und Verweilen ein. Stilecht wurde auf der Eröffnung bei schwarzem Tee mit Milch und süßem Gebäck über Herkunft, Stil und Anliegen des Labels geplaudert. Wie in jedem White Stuff Shop gibt es an der Kasse eine Süßigkeiten-Theke, deren Einnahmen einer lokalen Wohltätigkeitsorganisation zu Gute kommen. Zur Auswahl stehen dieses Jahr der gemeinnützig anerkannten Verein “himmel & ääd e.V. – För Kindersielcher en Nut” oder „Off Road Kids“ – Perspektiven für Straßenkinder und junge Obdachlose in Deutschland.

Was ist White Stuff?

Die Gründer des Labels, George und Sean, begannen Mitte der 80er Jahre damit, T-Shirts mit dem Schriftzug „Boys from the White Stuff“ herzustellen um so ihre Liebe und die Leidenschaft für den Wintersport und das Skifahren zu finanzieren. Sie wurden damit allerdings so erfolgreich, dass Sie sechs Jahre später den französischen Alpen den Rücken zukehrten und ihren ersten Shop in Battersea, South London eröffneten. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Seit 1985 produziert das britische Mode-Label nun also schon Damen- und Herrenbekleidung, Accessoires, Taschen, Schmuck, Geschenkartikel und Kleinigkeiten für den Wohnraumbereich. Uns umgibt eine farbliche Explosion aus japanischen Blautönen, Smaragdgrün und Mohnrot. Trendiges Senfgelb, saftiges Raspberry-Lila und dunkles Marinblau geben den Ton an. Hinzu kommen kreative Blumen- und Fächermustern, wunderschöne Verzierungen, Ranken und Prints.

Es herrscht eine bunte Mischung aus casual und bürotauglich, lässig und elegant, cosy und schick. „Unsere Designer fertigen die Muster alle per Hand an“, so die Inhaberin der Kölner Filiale Cathleen Jäger. Die Schnitte kommen geradlinig und schlicht, aber auch verspielt und feminin daher. Die Materialien kommen hochwertig und großteils natürlich daher – perfekt für alle, die trendige britische Mode mit individueller Note lieben. -lk

White Stuff, Ehrenstr. 15-17 (Innenstadt), Ö: Mo-Fr 10-19h, Sa 10-18h; Einweihungsfest: 19.11., 10-18h; www.whitestuff.de

