Ausgabe November 2016

The BossHoss, 16.12., 19.30h, LANXESS-arena

Die glorreichen Sieben des Rock haben sich vor gut einem Jahr mit der Crossover-Hymne „Dos Bros“ und dem gleichnamigen Doppelalbum, das in Deutschland und Österreich Platz eins eroberte, gewaltig zurückgemeldet. Im März und April präsentierten sie ihre neuen Songs, die die ganze Bandbreite der Urban-Cowboys aus Berlin zeigen, ebenso wie ihre Klassiker live in ihrem typischen Stil-Mix auf einer großen Deutschlandtournee. Im Sommer folgten zahlreiche Open-Air-Shows mit den wilden Rockreitern. Für den 16. Dezember ist das große Saisonfinale angekündigt: Dann treten The BossHoss zum letzten Mal vor der großen Live-Pause auf – vor Tausenden von Zuhörern in der LANXESS arena. Dabei sein werden auch zahlreiche Special-Guests – man darf also gespannt sein.

Wir verlosen 3 x 2 Tickets.

