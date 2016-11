Caught in the Act: Kurzkonzert und Autogrammstunde

Ausgabe November 2016

25.11., 13h, Saturn Hohe Straße im Kaufhof, 4.Etage

Caught in the Act (CITA) war eine der berühmtesten Boygroups der 90er Jahre. Die Band bestand aus zwei Niederländern – Eloy de Jong und Bastiaan Ragas – und zwei Engländern – Benjamin Boyce und Lee Baxter. Ab dem Moment, in dem die Jungs eine Rolle in der RTL-Seifenoper „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ bekamen, waren sie die Superidole für Millionen pubertierender Mädchen. Die Single „Love Is Everywhere“ wurde mit 500.000 verkauften Exemplaren ein Superhit. Im August 1998 ging die Boygroup dann nach Jahren des Erfolgs und Millionen verkaufter Platten getrennte Wege. Nach 17 Jahren haben sich die Jungs das erste Mal wiedergesehen. Eloy: „Es war toll sich wiederzusehen und es war faszinierend zu sehen, dass die Chemie auch nach so vielen Jahren immer noch da ist.“ Die Teenie-Idole von einst gehen im November und Dezember wieder zurück auf die Bühne mit ihrer LOVE IS EVERYWHERE Tour 2016.

