Ausgabe November 2016

Perlen aus dem Fundus kölscher Songs

Was haben Ben E. King, Willi Ostermann und Kasalla gemeinsam? Von ihnen stammen die Originale dreier Titel, die auf dem aktuellen Tommy Engel-Album „Dat kölsche Songbook“ überraschend anders präsentiertwerden. Der Gedanke dahinter: Aus dem schier unerschöpflichen Fundus kölscher Songs ein paar Perlen herauszusuchen, diesen ein neues, musikalisches Kleid zu schneidern und sie dann von der „Stimme Kölns“ interpretieren zu lassen. Im Ergebnis ist Vertrautes kaum wiederzuerkennen. Oder kann man sich den modernen Klassiker „Etjitt kei Woot“ in einer an Pink Floyd erinnernden Version vorstellen?

Die Band, die Tommy Engel das „musikalische Bett“ gebaut hat besteht aus Alex Vesper (Schlagzeug), Hans Mahn (Bass), Helmut Krumminga (Gitarre) und Jürgen Fritz (Piano, Orgel). Musikalische Gäste waren Riedel Diegel (Mundharmonika) sowie Pit Hupperten und Frauke Harder (Backing Vocals).Bei der Arbeit haben die Beteiligten festgestellt, wie schön diese Songs sind, welch großartige Lieder all die Kolleginnen und Kollegen in ihrer Zeit geschrieben haben.

„Dat Kölsche Songbook“ ist ab Freitag, den 25.November im Handel erhältlich. Weiter Infos unter www.tommy-engel.de.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!