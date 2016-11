Preise im Keller, Kunden im Glück

Ausgabe November 2016

Die Saturn-Märkte Hansaring, Hohe Straße, Porz, Weiden und Saturn Connect in Köln laden zur „Black Week“ ein

Amerikanische Bräuche werden zusehends auch in Deutschland populär. Nach Halloween hat sich bei uns auch der traditionelle „Black Friday“, der Freitag nach Thanksgiving, etabliert. An diesem Tag schicken die Geschäfte in Amerika die Preise in den Keller. Die Saturn-Märkte in Köln finden das nicht nur nachahmenswert, sondern machen daraus sogar eine ganze Woche. Seit dem 21. November und noch bis zum 26. November gibt es in allen Sortimentsbereichen spezielle Angebote, die sich auch hervorragend als Weihnachtsgeschenke eignen. Am Freitag, den 25. November sowie am Samstag, den 26. November lohnt sich der Einkauf während der Black Week für Fans von Film, Musik und Games ganz besonders: An diesen beiden Tagen erhält man 20 Prozent Rabatt auf das gesamte CD-, DVD-, Vinyl-, Blue-Ray- und Games-Sortiment.

Weitere Infos und Angebote sind auch im Saturn-Onlineshop auf www.saturn.de zu finden, wo man die Aktionsprodukte rund um die Uhr bestellen kann.

