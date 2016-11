Ausgabe November 2016

26.11., 15h & 20h, 27.11., 13h, LANXESS arena

Der Titel der neuen Tabaluga-Tour „Es lebe die Freundschaft!“ ist natürlich nicht zufällig gewählt, denn er bildet die aktuelle Kernbotschaft: „Miteinander statt Gegeneinander!“ Das neue Album ist ein Appell: Wer einen Neuanfang wagen möchte und alte Gräben überbrücken will, der muss auf den anderen zu gehen können. Allein das kann Wunder wirken – und im Märchen wird daraus sogar Freundschaft.

Auf dem Album zur Tour „Es lebe die Freundschaft!“, das Ende vergangenen Jahres erschien, haben Gäste wie Tim Bendzko, Samy Deluxe, Udo Lindenberg, Otto, Bully Herbig, Uwe Ochsenknecht und Laith Al-Deen großartige musikalische Parts übernommen. Und das Thema Freundschaft liegt dabei allen am Herzen: „Freundschaft ist wie ein Spiegel aus Diamant und eine wundervolle Unterart der Liebe!“ (Laith Al-Deen), „Ein Freund ist jemand, der es ehrlich mit dir meint und auch in der Not zu dir steht.“ (Otto), „Es gibt eine übergeordnete Freundschaft, die heißt: Menschenliebe über alle kulturellen und religiösen Grenzen hinweg. Dafür stehen wir!“ (Udo Lindenberg).

Alle Beteiligten haben zugunsten der Peter-Maffay-Stiftung auf eine Gage verzichtet. Welche Gäste auch live auf der Tabaluga-Bühne mit dabei sein werden, steht noch nicht fest. Sicher mit von der Partie ist die Peter-Maffay-Band mit Peter Keller, Pascal Kravetz, Carl Carlton, Bertram Engel, Ken Taylor, Charlotte Klauser, Linda Teodosiu und Leon Taylor.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!