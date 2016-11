Ausgabe November 2016

30.11., 20h, Theater am Tanzbrunnen

Jan Mewes holt mit „The Greatest Love of All – The Whitney Houston Show“ die atemberaubende Hommage an Whitney Houston, die bereits enorme Erfolge in den USA, Kanada, Australien, Singapur, Neuseeland feiern konnte, als internationaler Tournee-Veranstalter auch nach Deutschland. „Mit großer Freude haben wir mit dem australischen Produzenten John van Grinsven einen langfristigen Vertrag über seine Show ‚The Whitney Houston Show starring Belinda Davids’ geschlossen“, sagt Mewes.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!