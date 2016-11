Ausgabe November 2016

CH/F 2016, R: Tobias Nölle; D: Georg Friedrich, Tilde von Overbeck

Drama Der Privatdetektiv Aloys hat bislang gemeinsam mit seinem Vater die kleine Agentur in Zürich betrieben. Als der stirbt, zieht sich Aloys noch mehr in sein Schneckenhaus zurück, ertränkt den Verlust des Vaters in zu viel Alkohol und wacht morgens verkatert in einem abgestellten Linienbus auf. Aus seiner Tasche sind Videobänder von aktuellen Beschattungsopfern geklaut worden. Eine anonyme Anruferin meldet sich bei ihm und scheint fortan den Spieß umzudrehen. Der sonst so kontaktscheue Mann ist gezwungen, sich auf die Bedingungen der Fremden einzulassen, die ihn auffordert, via Telefon seine Fantasie zu bemühen. Regisseur Tobias Nölle kann sich bei seinem spröden Drama ganz auf die Präsenz seines Hauptdarstellers Georg Friedrich verlassen, auch wenn das Paranoia-Drama mit gelüftetem Geheimnis gewaltig an Spannung verliert. -nr

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!