Ausgabe November 2016

USA 2016, R: Denis Villeneuve; D: Amy Adams, Jeremy Renner

Science Fiction Die Landung von zwölf Raumschiffen, zeitgleich und an verschiedenen Orten der Erde, sorgt weltweit für große Aufregung. Während die Militärs sich bereits auf einen bewaffneten Konflikt vorbereiten, lässt die US-Regierung nichts unversucht, um Kontakt mit den Aliens aufzunehmen. Der Linguistin Louise Banks und dem Physiker Ian Donnelly soll es mithilfe wissenschaftlicher Methoden gelingen zu ergründen, was es mit dem Besuch aus dem All auf sich hat. Das High-Concept-Sci-Fi- Drama besticht durch seine elegante Bildsprache, die großartige Schauspielleistung von Amy Adams und seine Fähigkeit, einen komplexen Vorgang spannend und stringent zu erzählen, ohne dass ihm dabei – wie vielen ambitionierten Science-Fiction-Filmen – die Luft ausgeht. -nr

