Bad Santa 2

Ausgabe November 2016

USA 2016, R: Mark Waters

Der grimmige Ganove und Saufbold Willie Soke (Billy Bob Thornton) will erneut während der Festtage große Beute machen. Sein zwergwüchsiger Kumpan Marcus (Tony Cox) und das gutmütige Riesenbaby Merman (Brett Kelly) sind wieder mit von der Partie, wenn es heißt, in Chicago am Weihnachtsabend eine Wohltätigkeitsveranstaltung auszurauben. Doch Willies Mutter Sunny (Kathy Bates) bringt mit ihrem Entschluss, sich der Bande anzuschließen, alles durcheinander. Drei Jahre nach dem ersten Teil schlüpft Billy Bob Thornton in diesem eher müden Aufguss erneut als klassischer Antiheld ins Weihnachtsmannkostüm.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!