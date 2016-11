Ausgabe November 2016

1.12., 20h, LANXESS arena

Die neue Crossover-Tour von David Garrett, mit der der Weltstar in den größten Arenen Deutschlands zu sehen und vor allem zu hören ist, bringt den Stargeiger auch am 1. Dezember nach Köln. „Die kommende Tour ist mit nichts zu vergleichen, was ich vorher gemacht habe“, verrät der Star-Violinist. Und das ist wohl noch untertrieben, denn: Die Fans und alle, die Crossover-Konzerte der Superlative lieben, erwartet ein nie da gewesenes Showdesign. David Garrett wird erstmals auf einer Centerstage spielen und bei seiner Performance auf der extra für ihn designten Bühne mit Drehelementen 360 Grad vom Publikum umgeben sein.

