Wir sind die Flut

Ausgabe November 2016

D 2016, R: Sebastian Hilger

Seit vor 15 Jahren an der Küste von Windholm das Meer verschwunden ist und mit ihm sämtliche Kinder des Ortes, ist die Gegend in einen Dornröschenschlaf versunken. Nur der junge Physiker Micha (Max Mauff) interessiert sich noch für den Fall und reist mit seiner Kollegin Jana (Lana Cooper) trotz Verbots an den Ort. Der sich melancholisch gebende Mix aus Science-Fiction und Drama kann neben den gut aufspielenden Hauptdarstellern, mit seinen spannenden Ansätzen und einer tollen Kameraarbeit überzeugen.

