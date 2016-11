Ausgabe Dezember 2016

25.12., 23.59h, JackWho

Als Baaz hat Eric Miller vielbeachteten Deep House veröffentlicht – einer der großen Geheimtipps der Szene in den vergangenen Jahren. Den Namen Eric Miller hat er als neues Pseudonym für das Label Sushitech erfunden. Auf Sushitech hat Bastian Volker, so sein bürgerlicher Name, zwei brillante Veröffentlichungen sowie einen Track auf der aktuellen und massiven „Tessera II“-Compilation herausgebracht. Erics erste Veröffentlichung – die Doppel-EP „Flora“ – ist Anfang des Jahres herausgekommen und eine hervorragende Detroit- und Dubtechno-Platte geworden, die seitdem auf jeder „200“-Party gespielt wurde. Im Sommer kam dann eine 10-Inch-Scheibe mit zwei dunkleren Technotracks hinterher. Nicht nur die „200“-Jungs dürften sich also auf sein DJ-Set am ersten Weihnachtsfeiertag freuen. Sebastian Kratzke, Robin Feldmann und selbstverständlich Dirk Middeldorf bilden das Rahmenprogramm im JackWho.

