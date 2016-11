Ausgabe Dezember 2016

29.12., 23.30h, Gewölbe

Der Hamburger Musiker Stimming hat im Frühjahr sein viertes Studioalbum „Alpe Lusia“ auf Diynamic Music veröffentlicht. Benannt wurde es nach einer kleinen Hütte in Norditalien, in der der 33-Jährige einen Monat lang mutterseelenallein an seinem neuen Langspieler arbeitete. „Ich wollte etwas Eigenes machen, eine Reise, die sich – abgesehen vom Grundrezept House – möglichst wenig an aktuellen Strömungen orientiert“, so Stimming. Nach Abschluss der Produktionsarbeit an „Alpe Lusia“ auf der einsamen Alm, zog er sich – nach einer kleinen Pause unter Menschen – für sieben weitere einsame Tage auf ein Containerschiff zurück. Die Zeit nutzte er, um konzentriert an seinem neuen Live-Set zu arbeiten. Was dabei herausgekommen ist, wird man heute im Gewölbe hören.

