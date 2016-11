Ausgabe Dezember 2016

9.12., 23.30h, Nachtigall

Die Ehrenfelder Herren Klimt Eastwood (Katorza Rec.), Modul Luftnot (Katorza Rec.) und Josso (Plastikfabrik Ehrenfeld) verwandeln alle zwei Monate den Clubkeller der Nachtigall in eine kleine, aber feine Tanzhöhle. Im Vordergrund steht die Liebe zur Musik, die lange gewachsen ist. Geblieben ist bis heute der Blick über den Tellerrand, der sich auch in den DJ-Sets widerspiegelt. Zwischen Deep- und Tech-House-Beats finden sich immer wieder Klassiker der elektronischen Musik wieder – ein großes Bespaßungsprogramm für Hippies und Hedonisten. Bei der letzten Ausgabe in diesem Jahr wird Denny S zu Gast sein. Der 39-Jährige, der Mitveranstalter und Resident der „Tanz & Firlefanz“-Reihe ist, zeichnet sich durch melodische und treibende Sets aus. Also genau der Richtige für „Nackt & Abgebrannt“ und die Nachtigall.

