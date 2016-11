Weihnachtsspektakel im Gaul

Ausgabe Dezember 2016

25.12., 22h, Heinz Gaul

Die bekannten Techno-Partyreihen „Void“ und „Antiheld“ wollten schon länger den ersten Weihnachtsfeiertag tanzend mit ihren Freunden verbringen. Nun haben sie das Ganze in die Tat umgesetzt. Es wird allerdings keine normale Sause an diesem besonderen Tag. Der Empfang findet standesgemäß mit Glühwein für lau statt und für ein wenig Weihnachtsstimmung im Gaul wird selbstverständlich auch gesorgt sein. Neben weiteren kleinen Weihnachtsüberraschungen gibt es natürlich auch jede Menge gute elektronische Musik auf die Lauscher – die kommt auf dem Mainfloor von Björn Grimm, Alex New, Tania Humeres, Toni Palermo und Ben Cisco. Die beiden Letztgenannten werden ein B2B-Set zum Besten geben. Der zweite Floor des Gauls ist fest in der Hand der „Tanz & Firlefanz“-Crew, die trotz der besinnlichen Tage voll aufs Gas treten wird, so wie man es von den Jungs gewöhnt ist. Na dann: „Hallelujah!“

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!