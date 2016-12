Ausgabe Dezember 2016

Anzeige: Merianstr. 1 (Kölner Norden), Tel. 702 80, Ö: Mo-Do 9.30-23h, Fr 9.30-0h, Sa 9-0h, So/Feiertage 9-23h, www.aqualand.de

Hier kommt der Besucher in den Genuss seines persönlichen Verwöhnprogramms: Badespaß und Adrenalinkick auf 7 Rutschen sowie 11 Saunen und eine außergewöhnliche Wellness-Oase begeistern Groß und Klein. Im osmanischen Hamam können Besucher ein orientalisches Verwöhnprogramm genießen. Wer noch mehr für sein Wohlbefinden und die eigene Gesundheit tun will, der wird im Fitness-Studio AQUAfit und der hauseigenen Physiotherapie AQUAmed umfassend betreut. Und auch für den Hunger ist bei so viel Programm gesorgt. Sowohl im Bad- als auch im Saunabereich finden die Gäste ein umfangreiches gastronomisches Angebot. Pure Entspannung und echtes Vergnügen – eine Mischung für die ganze Familie, für den Besuch mit Freunden oder auch als Geschenk.

Wir verlosen 3 x 2 Saunagutscheine.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!